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Общество

Ветеран СВО из Псковской области рассказал, как спорт помог ему вернуться к жизни

О своей истории восстановления и возвращения к жизни через спорт рассказал председатель Псковской региональной общественной организации ветеранов СВО Игорь Пучков на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 16 июня.

Игорь Пучков. Фото здесь и далее: ПАИ

«Тяжёлое ранение привело к инвалидности, и передо мной стояло сразу несколько задач: приобрести смысл жизни и вернуть утраченную физическую форму. Главным фактором было то, что я не должен был позволить обстоятельствам сломать меня. Благодаря поддержке семьи, фонда «Защитники Отечества», министерства спорта, своих боевых товарищей я смог не только адаптироваться к жизни, но и найти себя в спорте, профессионально заниматься греблей», – отметил он.

В настоящий момент Игорь Пучков входит в состав сборной России и сборной Псковской области по этой дисциплине. Одна из самых важных наград для него – второе место на Кубке России по гребле. Сейчас ветеран СВО активно готовится к чемпионату России, который пройдёт в Воронеже. Тренировки проходят ежедневно.

«Путь мой был нелёгким, но спорт помог мне снова обрести радость побед и гордость за собственные достижения, понимание того, что возможности каждого из нас ограничены лишь нашими убеждениями. Я вижу это как испытание, как путь, который я должен пройти достойно», – подчеркнул он.

По словам председателя организации, спорт – лучшая реабилитация. «Мне положено два раза в год ездить на реабилитацию в Москву и Подмосковье, но спорт для меня намного эффективнее. Это и бассейн, и тренажёрный зал, и многое другое», – заключил гость медиацентра.

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