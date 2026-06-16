Больше, чем путешествие: псковские школьники могут бесплатно отправиться в поездку по региону

13:20, 16 июня 2026, ПАИ

Приём заявок на участие в конкурсе «Псковская область. По страницам истории» продолжается в Псковской области. Участниками могут стать школьники и студенты учреждений среднего профессионального образования в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ рассказали министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев и руководитель АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Елизавета Зайцева.

Как отметил Дмитрий Яковлев, в этом году в рамках конкурса «Псковская область. По страницам истории» планируется выдать 350 сертификатов для жителей Псковской области. Поездка для участников абсолютно бесплатна и включает проживание, питание, трансфер по локациям, посещение музеев и образовательные программы.

«Мы в этом году делаем акцент на программу именно внутри нашего региона. До этого у нас было два спецпроекта, в рамках которых мы привозили к нам жителей других регионов и других стран и знакомили их с Псковской областью. Но, проанализировав ситуацию и пообщавшись с педагогами, ребятами и молодёжью, мы поняли, что есть огромный пробел в знании нашего региона у наших же ребят: многие дальше своего муниципального образования не выезжают. Или, например, выезжают в Санкт-Петербург, Москву, но при этом не путешествуют по нашему региону. Мы решили взяться за это дело и немножечко ситуацию исправить», – рассказала Елизавета Зайцева.

Для того чтобы стать участником, необходимо написать эссе и пройти конкурсный отбор. В эссе необходимо отразить впечатления и размышления о том, почему важно знать свою историю, любить Родину и гордиться своей страной.

Как пояснила Елизавета Зайцева, для подачи заявки нужно зайти в группу «Молодёжь Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте», где в закреплённой записи размещена форма для регистрации, а также положение с подробностями о тематике эссе и критериями оценки.

Конкурс реализуется при поддержке Росмолодёжи, АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» и АНО «Больше, чем путешествие».