Шатдаун в США из-за спора Трампа с конгрессом побил рекорд продолжительности

14:58, 13 января 2019, ПАИ

Нынешний шатдаун — приостановка работы части федеральных учреждений США для разрешения спора между президентом Дональдом Трампом и конгрессом, большинство в котором имеют демократы, по распределению средств бюджета— стал рекордной по продолжительности, передает «Интерфакс» со ссылкой на «Би-би-си». Сегодня, 13 января, идет уже 22 день шатдауна.

Прежний временной рекорд приостановки деятельности госучреждений в США был установлен в 1995-96 годах, когда при президенте Билле Клинтоне госучреждения в стране не работали или сотрудники выходили на службу, но не получали зарплату, в течение 21 суток.

Напомним, сейчас шатдаун связан с тем, что президент отказывается одобрить бюджет, если в нем не будет учтено финансирование строительства стены на границе с Мексикой, а демократы, которые составляют большинство в палате представителей, отклонили требование выделить $5,7 млрд на эти цели.

В результате из-за непринятого бюджета с 22 декабря не функционирует примерно четверть федеральных учреждений США, около 800 тысяч человек либо временно без работы, либо остаются без зарплаты. В пятницу 11 января ежемесячных выплат не дождались охранники тюрем, сотрудники аэропортов и агенты ФБР.

По законам США работники сфер, касающихся национальной безопасности, должны работать без зарплаты до окончания «шатдауна».

Дональд Трамп не подтвердил слухи о том, что он намерен объявить в стране чрезвычайное положение, которое позволило бы ему получить деньги на строительство стены. Он заявил, что объявление ЧП было бы «слишком простым выходом» и он надеется решить все проблемы с Конгрессом. Однако затем американский лидер добавил, «если они не могут этого сделать... Я объявлю чрезвычайное положение в стране. У меня есть полное право».

СМИ подчеркивают, что в этом случае демократы попытаются законодательно запретить Трампу это сделать.