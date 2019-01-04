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Политика

Депутат Госдумы Александр Козловский поздравил работников СМИ и полиграфии с Днем российской печати

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский поздравил работников СМИ, предприятий полиграфии и связи, а также ветеранов журналистики с Днем российской печати.

В поздравительном адресе парламентария сказано:

«Примите искренние поздравления с Днем российской печати!

Благодаря вам общество ежедневно и ежечасно не только узнает о происходящем в мире и в стране, но и получает информацию об этих событиях через комментарии и мнения экспертов, аналитиков, руководителей властных структур, общественных организаций и, конечно же, точку зрения наших обычных граждан.

Мы признательны всем, кто добросовестно выполняет профессиональные обязанности, отвечает за свое слово, сказанное в эфире, напечатанное в газете или на интернет-сайте.

Желаю всем нашим журналистам вдумчивости, остроты пера, свежести взглядов и новизны идей! Роста тиражей и новых читателей!

А ещё крепкого здоровья, счастья, успехов, благополучия и всего самого хорошего, доброго и светлого в жизни!»

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