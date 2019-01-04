Градоначальники Пскова поздравили журналистов с профессиональным праздником

19:18, 13 января 2019, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский и глава администрации Пскова Александр Братчиков поздравили работников СМИ и полиграфии с профессиональным праздником -- Днем российской печати, который отмечается сегодня, 13 января.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в поздравительном адресе от имени руководителей областного центра сказано:

«Дорогие друзья! Сердечно поздравляем журналистов, редакторов, издателей, полиграфистов, распространителей печатной продукции с Днём российской печати!

Люди вашей профессии владеют одним из самых эффективных инструментов - словом. Вы являетесь проводниками актуальной информации, связующим звеном между властью и обществом, помогаете людям ориентироваться в потоке происходящих событий.

Журналистское сообщество Пскова во все времена отличалось высокой ответственностью и профессионализмом. Многие СМИ нашего города снискали уважение и, что еще более важно, доверие зрителей, слушателей и читателей самых разных категорий. Убеждены, что и впредь вы будете поддерживать высокую профессиональную планку, честно и добросовестно делать свою работу, формируя информационное поле.

Особые слова признательности и благодарности - ветеранам журналистики Пскова, на опыт и пример которых и сейчас ориентируется журналистское сообщество.

От всей души желаем вам новых ярких проектов, творческих свершений, благодарной аудитории и профессионального роста! Здоровья, успехов и благополучия вам и вашим близким!»