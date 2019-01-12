Псковские и смоленские главные бухгалтеры зарабатывают меньше нижегородских коллег

13:35, 14 января 2019, ПАИ

В Пскове главный бухгалтер в среднем зарабатывает 72 тысячи рублей в месяц, тогда как его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 120 тысяч рублей в месяц, а петербургский - на 104 тысячи рублей, сообщает Superjob.

В Ленинградской области главбух в среднем получает 88 тысяч рублей, в Нижнем Новгороде – 73 тысячи рублей, в Твери – 80 тысяч рублей, в Смоленске – 72 тысячи рублей в месяц.

При этом к кандидату предъявляются следующие требования: составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; составление консолидированной финансовой отчетности; внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; ведение налогового учета и составление налоговой отчетности, налоговое планирование; проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками.

Для того чтобы стать главным бухгалтером, необходимо высшее профессиональное (экономическое) образование; стаж бухгалтерско-финансовой работы, в том числе на руководящих должностях, не менее пяти лет; не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики.