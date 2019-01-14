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Общество

Более 120 тысяч рублей лишилась великолучанка, воспользовавшись услугами «экстрасенсов»

В Великих Луках местная жительница лишилась более 120 тысяч рублей, воспользовавшись услугами «теле-экстрасенсов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

Летом 2018 года местная жительница на одном из телеканалов заинтересовалась рекламой оказания экстрасенсорной помощи. Женщина позвонила по указанному телефону. Неизвестные экстрасенсы стали проводить с великолучанкой сеансы  «психотерапии» по телефону, за  которые  она   переводила деньги. В декабре минувшего года ей позвонил мужчина и представился представителем правоохранительных органов, который сообщил, что эти экстрасенсы оказались мошенниками. И в их отношении возбуждено уголовное дело. При этом он заявил, что гражданке полагается компенсация. Но для возмещения некоторых расходов требуется оплата. Великолучанка опять перечислила незнакомцу деньги.

Потеряв в общей сложности более 120 тысяч рублей, женщина обратилась за помощью  в  ОМВД России по городу Великие Луки. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело.  Проводится расследование.

Ещё одно мошенничество было совершено 11 января. В этот день жительнице Великолукского района на мобильный телефон  позвонила неизвестная  женщина, которая представилась работницей банка. Она сообщила, что операции с банковской картой гражданки заблокированы и для решения проблемы нужно уточнить некоторые реквизиты. В результате с карты потерпевшей списали 32 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

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