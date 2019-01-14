Более 120 тысяч рублей лишилась великолучанка, воспользовавшись услугами «экстрасенсов»

13:05, 14 января 2019, ПАИ

В Великих Луках местная жительница лишилась более 120 тысяч рублей, воспользовавшись услугами «теле-экстрасенсов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по региону.

Летом 2018 года местная жительница на одном из телеканалов заинтересовалась рекламой оказания экстрасенсорной помощи. Женщина позвонила по указанному телефону. Неизвестные экстрасенсы стали проводить с великолучанкой сеансы «психотерапии» по телефону, за которые она переводила деньги. В декабре минувшего года ей позвонил мужчина и представился представителем правоохранительных органов, который сообщил, что эти экстрасенсы оказались мошенниками. И в их отношении возбуждено уголовное дело. При этом он заявил, что гражданке полагается компенсация. Но для возмещения некоторых расходов требуется оплата. Великолучанка опять перечислила незнакомцу деньги.

Потеряв в общей сложности более 120 тысяч рублей, женщина обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Ещё одно мошенничество было совершено 11 января. В этот день жительнице Великолукского района на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась работницей банка. Она сообщила, что операции с банковской картой гражданки заблокированы и для решения проблемы нужно уточнить некоторые реквизиты. В результате с карты потерпевшей списали 32 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.