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Общество

Более 1,3 тысяч семей Псковской области оформили президентские выплаты на первого ребенка

1 тысяча 323 семьи Псковской области оформили президентское пособие на первого ребенка. В 2019 году размер пособия составит 10 тысяч 635 рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на комитет по социальной защите региона.

Всего в 2018 году в регионе родилось 1 тысяча 850 первых детей. Однако на президентское пособие имеют право только те семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Псковской области за 2-й квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплаты. В 2019 году эта величина не должна превышать сумму в 17 тысяч 430 рублей.

На социальные выплаты в бюджете 2019 года предусмотрено почти 372 млн рублей. Средства направлены из федерального бюджета. В прошлом году на эти цели Псковская область получила более 93 млн рублей. На 10 января текущего года осуществлено более 8,9 тысяч выплат.

Напомним, назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка производится по решению президента РФ и в соответствии с федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». За назначением выплат жителям региона необходимо обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Ежемесячную денежную выплату выплачивают родителям или усыновителям первенца в течение полутора лет.

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