Иван Цецерский уверен, что двуглавая система власти в Пскове себя исчерпала

17:24, 14 января 2019, ПАИ

Модель двуглавого управления, при которой существует глава города и глава администрации, в Пскове должна быть завершена. Об этом заявил глава города Иван Цецерский на встрече с главными редакторами местных СМИ 14 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению Ивана Цецерского, одно должностное лицо «нужно городу как воздух». Он уточнил, что не обязательно градоначальник должен быть избранным: его может назначать губернатор.

«Без вертикали власти реализовывать майские указы на местах нельзя», - уверен глава Пскова.