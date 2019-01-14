0
11:08
Одиннадцать избирательных кампаний планируется провести в Псковской области в 2019 году
18:50
Для Опочецкого района 2018-й год получился значимым - Юрий Ильин
10:34
Антон Минаков: Новый губернатор с командой за небольшой срок добился положительных изменений
22:15
Отставки и назначения – 2018
16:31
В интернете опубликовано новогоднее обращение Владимира Путина (ВИДЕО)
15:04
Михаил Иванов: Пусть 2019-й станет годом новых достижений для избирательной системы Псковской области и всех участников избирательного процесса
11:15
Александр Котов: Пусть все добрые мечты обязательно сбудутся в наступающем году!
Еще новости
Политика

Иван Цецерский больше не собирается баллотироваться в депутаты Псковской гордумы

Глава Пскова Иван Цецерский не собирается больше баллотироваться в  депутаты Псковской городской Думы. Об этом он сообщил 14 января на традиционной встрече с главными редакторами псковских СМИ, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Цецерский напомнил, что ещё три года ему предстоит быть депутатом гордумы и главой Пскова. «В политике говорят «никогда не говори никогда», но я не могу сейчас представить, что меня заставило бы пойти в городскую Думу ещё на один срок», - сказал он.

Отметим, что Иван Цецерский входит в состав городской Думы  пятый созыв подряд, а пост главы Пскова он занимает с 2009 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Одиннадцать избирательных кампаний планируется провести в Псковской области в 2019 году
14 января 2019
Одиннадцать избирательных кампаний планируется провести в Псковской области в 2019 году
Для Опочецкого района 2018-й год получился значимым - Юрий Ильин
04 января 2019
Для Опочецкого района 2018-й год получился значимым - Юрий Ильин 2
Антон Минаков: Новый губернатор с командой за небольшой срок добился положительных изменений
02 января 2019
Антон Минаков: Новый губернатор с командой за небольшой срок добился положительных изменений
В интернете опубликовано новогоднее обращение Владимира Путина (ВИДЕО)
31 декабря 2018
В интернете опубликовано новогоднее обращение Владимира Путина (ВИДЕО)
Михаил Иванов: Пусть 2019-й станет годом новых достижений для избирательной системы Псковской области и всех участников избирательного процесса
31 декабря 2018
Михаил Иванов: Пусть 2019-й станет годом новых достижений для избирательной системы Псковской области и всех участников избирательного процесса
Александр Котов: Пусть все добрые мечты обязательно сбудутся в наступающем году!
31 декабря 2018
Александр Котов: Пусть все добрые мечты обязательно сбудутся в наступающем году!
Денис Иванов: Целиком и полностью согласен, что процесс реорганизации «Псковпассажиравтотранса» не стоит оттягивать
30 декабря 2018
Денис Иванов: Целиком и полностью согласен, что процесс реорганизации «Псковпассажиравтотранса» не стоит оттягивать
Елена Бибикова: Долгожданным событием стал запуск «Ласточки» и возобновление авиасообщения с Москвой
30 декабря 2018
Елена Бибикова: Долгожданным событием стал запуск «Ласточки» и возобновление авиасообщения с Москвой

Идет загрузка...