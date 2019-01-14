Иван Цецерский больше не собирается баллотироваться в депутаты Псковской гордумы

17:32, 14 января 2019, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский не собирается больше баллотироваться в депутаты Псковской городской Думы. Об этом он сообщил 14 января на традиционной встрече с главными редакторами псковских СМИ, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Цецерский напомнил, что ещё три года ему предстоит быть депутатом гордумы и главой Пскова. «В политике говорят «никогда не говори никогда», но я не могу сейчас представить, что меня заставило бы пойти в городскую Думу ещё на один срок», - сказал он.

Отметим, что Иван Цецерский входит в состав городской Думы пятый созыв подряд, а пост главы Пскова он занимает с 2009 года.