Соблюдать пожарную безопасность бань напоминает псковичам ГУ МЧС

23:00, 14 января 2019, ПАИ

Традиционным и приятным вариантом отдыха для многих является поход в баню. Однако всегда следует помнить о том, что баня – это огнеопасное сооружение, и соблюдение правил пожарной безопасности здесь обязательно и просто необходимо для сохранения не только вашего имущества, но и жизни и здоровья. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, за минувшие выходные дни произошло несколько пожаров, причиной которых стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации и устройстве печи.

12 января в 16:07 поступило сообщение о пожаре в Пскове на улице Крутая набережная. На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №2 в составе семи человек на двух автоцистернах. На тушение был подан ствол «Б» от автоцистерны, и пожар в считанные минуты был ликвидирован. В результате от огня пострадала кровля бани на площади 10 квадратных метров, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве печи.

Другой пожар произошёл в деревне Неелово-2 Псковского района. Вызов на пульт дежурному поступил в 19.36, на место возгорания был направлен дежурный караул ПСЧ №1 на двух автоцистернах в составе шести человек. Огнеборцами на тушение был подан ствол «Б» от автоцистерны, 20 минут работало звено газодымозащитной службы. В результате пожара в парильном помещении бани огнём поврежден потолок по всей площади. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве дымохода. А 13 января по причине нарушения правил при устройстве и эксплуатации печи в деревне Тележники Островского района сгорела баня.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает некоторые меры предосторожности, которые стоит выполнять при эксплуатации бани.

Причиной пожаров в бане часто становятся трещины, как в самой печи, так и в дымоходах и накопившаяся в них сажа. Поэтому напоминаем: очень важно следить за исправностью печей и дымоходов. Деревянные или другие легковозгораемые объекты должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными. Защитные термоэкраны на стенах и потолке — обязательный показатель безопасной парной. Поскольку сажа и продукты сгорания имеют свойство накапливаться в зольниках и дымовых проходах, необходимо регулярно проводить чистку печи, вовремя устранять появившиеся дефекты.

Кроме того, в погоне за жарким паром не допускайте перекала печи – именно перекал является еще одной распространенной причиной пожара в бане. Бывают случаи, когда люди просто забывают о том, что баня топится. Простой недосмотр может также привести к пожару. Так что следить за топкой печи надо постоянно.

Не стоит забывать и про элементарные «вещи»: нельзя в бане пить спиртное, курить, сушить над печкой одежду, оставлять её без присмотра.

В случае возникновения пожара незамедлительно звоните в пожарную охрану по телефонам «01», «101», «112».