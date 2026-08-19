Подрядчику поручили ускорить работы по ремонту школы в Локне

15:39, 19 августа 2026, ПАИ

Министр образования Псковской области Александр Сорокин проконтролировал ход капитального ремонта Локнянской средней школы. Во время ремонта обнаружились сложности, связанные со скрытыми дефектами, обнаруженными при выполнении черновых работ. Об этом ПАИ сообщили в региональном министерстве образования.

Сейчас на объекте идут сразу несколько видов работ: заливают полы, выполняют электромонтаж, укладывают гидроизоляцию, меняют отопление, устанавливают кабель-каналы и обустраивают слаботочные сети. Также ведутся работы с опалубкой цокольного этажа.

Выявленные проблемы создают риск отставания от календарного графика. Александр Сорокин поручил подрядной организации принять дополнительные меры и увеличить темпы работ.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников и Александр Сорокин обсудили готовность образовательных учреждений к учебному году.