Стало известно, во сколько обходится сбор ребёнка в школу в Псковской области

15:16, 19 августа 2026, ПАИ

Родители псковских школьников в преддверии нового учебного года приобретают форму, сменную обувь, спортивные костюмы, рюкзаки, канцелярию и рабочие тетради. «АиФ-Псков» выяснил, во сколько обходятся сборы к 1 сентября.

Опрос родителей показал, что школьная форма из брюк и жилетки для первоклассника обходится в 5,6 тысячи рублей. Девушка рассказала, что купила по акции четыре рубашки и трикотажную жилетку. На всё вышло около пяти тысяч рублей. Сменная обувь стоила 1,5 тысячи рублей. Рюкзак с ортопедической спинкой заказали на маркетплейсе за две тысячи рублей. И три тысячи рублей родители сдали в родительский комитет на школьные пособия. Итоговая сумма сборов – около 17 тысяч рублей.

Другая женщина поделилась, что на двоих школьников (третьеклассник и семиклассник) подготовка к школе обошлась в 27 тысяч рублей. На 7,5 тысячи рублей купили школьную форму (три рубашки и две пары брюк) для старшего ребёнка, и ещё 12 тысяч рублей потратили на одежду младшему (три рубашки, две пары брюк и костюм). На канцтовары ушло 3,5 тысячи, на обувь – четыре тысячи.

В среднем, согласно опросу, на сбор ребёнка в школу уходит от 17 тысяч до 40 тысяч рублей. Для некоторых семей значительную часть бюджета съедают одежда и обувь: ребенок растёт, а вещи взрослого размера стоят заметно дороже.

Чтобы сэкономить, родители советуют сначала составить список обязательных покупок, проверить домашние запасы и не торопиться. Бумага, картон, краски, обложки, папки и часть тетрадей часто остаются от прошлого года. Покупать канцелярию лучше после получения точного списка от учителя. Начать учебный год можно с минимального набора, а остальное докупить позже.

Не стоит приобретать много одежды одного размера – ребёнок может быстро вырасти. Достаточно нескольких рубашек или поло, двух пар брюк, юбки, жилета или кофты. Обувь должна быть удобной, не натирать, не скользить и не быть тяжёлой.

Кроме того, в Псковской области предусмотрена ежегодная адресная выплата к учебному году – пять тысяч рублей на каждого школьника из многодетной малоимущей семьи на покупку одежды и спортивной формы. Семьям, которые уже получают ежемесячную выплату как многодетные, средства перечисляют без заявления. Перечисления начались 11 августа, дополнительные – на конец августа и начало сентября. Если до 30 сентября деньги не поступят, родителям рекомендуют обратиться в соцзащиту. Малоимущим многодетным семьям, не получающим ежемесячную выплату, нужно обратиться в органы соцзащиты или МФЦ.

В регионе также проходит благотворительная акция Псковского детского фонда «Здравствуй, школа!» для детей из малоимущих семей, воспитанников интернатов и ребят с особенностями развития. Фонд собирает рюкзаки, канцелярию и другие товары к учебному году.