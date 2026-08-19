Великолукские храмы поздравят город с юбилеем колокольным звоном

14:45, 19 августа 2026, ПАИ

В полдень 22 августа храмы Великих Лук колокольным звоном поздравят город с юбилеем. Праздник «Великолукский благовест» на площади Вознесения завершится колокольным звоном не только Свято-Вознесенского кафедрального собора, но и всех остальных храмов города, сообщили ПАИ в отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Великолукской епархии.

По благословению епископа Великолукского и Невельского Варнавы в пяти храмах Великих Лук после Литургии совершат молебны «Во славу города», а в 12:00 храм Казанской Иконы Богородицы, храм преподобного Мартирия Зеленецкого, храм святителя Тихона, Патриарха Всероссийского, домовый храм святителя и чудотворца Николая Мирликийского в Великолукском епархиальном управлении и Свято-Вознесенский кафедральный собор поздравят город колокольным звоном. Это позволит всем верующим, которые придут помолиться в городские храмы, стать сопричастными городскому празднику.

Напомним, основные юбилейные торжества пройдут в центре города Великие Луки 22 августа. В 8:00 владыка Варнава совершит Божественную Литургию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе. Затем в 11:00 у стен собора на площади Вознесения руководство города традиционно откроет юбилейные торжества в рамках праздника «Великолукский благовест». После общегородского колокольного звона в полдень, представители власти, духовенство, общественники и горожане возложат цветы к стеле «Великие Луки – город Воинской Славы» на площади Юбилейная. Мероприятия дня запланированы на различных площадках города и завершатся ночным свечением тепловых аэростатов.

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