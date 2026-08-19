На мосту через реку Вскувица в Великолукском районе завершили монтаж балок

14:22, 19 августа 2026, ПАИ

В Великолукском районе на 3-м километре дороги Великие Луки – Ущицы продолжается капитальный ремонт моста через реку Вскувица. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом ПАИ сообщили в министерстве транспрта и дорожного хозяйства Псковской области.

Специалисты завершили один из ключевых этапов - монтаж балок пролётного строения. Новый мост длиной 54 п.м. будет иметь свайное основание и пролётное строение из предварительно напряженных балок.

Впереди - устройство дорожной одежды на подходах, организация водоотвода и строительство очистных сооружений. Для безопасности на мосту появятся освещение, тротуары и новые ограждения.

Обновлённый мост обеспечит надёжный подъезд к деревне Суханово. На ремонт из федерального бюджета выделено около 313 миллионов рублей. Завершить работы планируют в ноябре.

Ранее сообщалось, что в этом году в регионе отремонтируют более 300 километров дорог.