День яблоневого сада организуют сотрудники правительства Псковской области

14:56, 19 августа 2026, ПАИ

20 августа во внутреннем дворике здания правительства Псковской области организуют день яблоневого сада. Об этом в своём канале в мессенджере Max рассказал губернатор Михаил Ведерников.

Он напомнил, что три года назад здесь высадили молодые саженцы из фермерского хозяйства «Сады на Кудебе», а накануне праздника Преображения Господня собрали первый большой урожай – почти 20 кг яблок.

«Чтобы угостить большой коллектив правительства, инициативные сотрудники решили приготовить дома шарлотку, варенье и компот. Дегустировать будем все вместе в обеденный перерыв. Чтобы было и вкусно, и полезно, и интересно, предусмотрели в программе нашего праздника конкурс-презентацию фруктовых композиций. Знаю, что многие уже готовятся и планируют принести кулинарные шедевры из своего урожая, чтобы удивить и порадовать коллег. Благодарю коллектив за инициативу и замечательную идею! Из таких душевных событий рождаются хорошие традиции», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что фермеры посадили новый яблоневый сад в себежской деревне Мостище.