В Центральный координационный совет сторонников «Единой России» войдут региональные общественники

09:44, 15 января 2019, ПАИ

До 1 февраля в Центральном и региональных координационных советах сторонников партии пройдет ротация по новому принципу. Об этом заявил сопредседатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Государственной Думы Сергей Боярский, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«В обновленный состав ЦКСС войдут успешные, эффективные региональные общественники и представители профессиональных сообществ. Мы будем делать ставку на ротацию по принципу регионального представительства с тем, чтобы наши лучшие с точки зрения активности регионы могли войти в федеральный ЦКСС и делиться своим опытом», – сказал Сергей Боярский.

Он также напомнил, что ранее был изменен принцип формирования региональных координационных советов сторонников (РКСС) партии. «Во вновь избранные советы, помимо переизбранных из старого состава, будет введен как минимум один представитель профессионального сообщества. В РКСС необходимо включить представителей сферы здравоохранения, образования, спорта, предпринимательства, промышленности, молодежной политики, правоохранительных органов, общественных организаций и культуры. Очень важно, чтобы эти люди были в своей профессии лидерами, к мнению которых прислушивается общественность», – подчеркнул сопредседатель координационного совета сторонников.

По словам Сергея Боярского, в 2019 году сторонники партии подготовили весьма обширную форумную кампанию. «Так в июле-августе планируется проведение федерального форума в рамках реализации проекта ЦПГИ. Он пройдет в Москве, участниками станут представители НКО, гражданские активисты, будут презентованы лучшие реализованные практики, которым была оказана поддержка со стороны сторонников партии. Аналогичные форумы должны пройти и на региональном уровне, ориентировочно, в октябре-ноябре», – рассказал Сергей Боярский.

В 2019 году, сообщил он, будет продолжена реализация и других проектов сторонников «Единой России». Развитие, в частности, получат проекты «Безопасный интернет» и «Клуб сторонников». Последний, как отметил сопредседатель Центрального совета сторонников, преобразуется в новый формат – «Экспертный совет сторонников», который будет собираться для дискуссий не на регулярной основе, а по мере необходимости. «Мы, как доказавшая свою состоятельность экспертно-общественная политическая сила, могли бы своими советами вносить существенный вклад в работу дискуссионных партийных площадок и выработку решений, которые будут партией реализованы», – резюмировал он.

«До сих пор представителей регионов в Центральном координационном совете сторонников «Единой России» не было. Если теперь в его состав войдут хотя бы представители от каждого федерального округа, это будет правильно. Они смогут участвовать в планировании работы и готовить предложения с учетом интересов конкретных субъектов», - отметил председатель Псковского регионального координационного совета сторонников партии Дмитрий Хритоненков.