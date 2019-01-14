0
22:29
В Усвятском районе на автодороге Ольша-Невель произошло ДТП с участием легковушки и грузовика
09:39
Пять наркокурьеров предстанут перед судом в Псковской области
12:48
Полиция разыскивает утратившего связь с родственниками жителя Пскова Валерия Кадрова
13:02
В прошлом году в Псковской области сторонние лица 253 раза нарушали работу ЛЭП
22:04
Четверо рыбаков спасены на Чудском озере
10:29
24 иракца пытались незаконно пересечь госграницу в Себежском районе
00:05
Профессор ПсковГУ Наталья Вершинина получила серьёзную травму и нуждается в помощи
Еще новости
Происшествия

Более 3 млн рублей ущерба нанесли вандалы железнодорожному имуществу на Октябрьской магистрали в 2018 году

В 2018 году вандалы нанесли ущерб железнодорожному имуществу в границах Октябрьской железной дороги на сумму более 3 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в службе корпоративных коммуникаций ОЖД.

За год были зарегистрированы около 400 случаев порчи подвижного состава и оборудования железнодорожной инфраструктуры. Вандалы раскрасили 315 вагонов, большая часть из них - составы электропоездов, разбили 19 линз светофоров. Зафиксированы 40 случаев обкидывания камнями поездов.

С января по декабрь прошлого года на территории Октябрьской магистрали были задержаны 67 человек, 42 из них привлечены к уголовной и административной ответственности.

Напомним, что порча имущества компании является преступлением и влечёт за собой административную, а иногда и уголовную ответственность. Раскрашивание вагонов, битьё стёкол, линз светофоров и нарушение целостности сидений электропоездов преследуется по закону в соответствии со статьей 214 УК РФ (вандализм).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Усвятском районе на автодороге Ольша-Невель произошло ДТП с участием легковушки и грузовика
14 января 2019
В Усвятском районе на автодороге Ольша-Невель произошло ДТП с участием легковушки и грузовика
Пять наркокурьеров предстанут перед судом в Псковской области
14 января 2019
Пять наркокурьеров предстанут перед судом в Псковской области 1
Полиция разыскивает утратившего связь с родственниками жителя Пскова Валерия Кадрова
13 января 2019
Полиция разыскивает утратившего связь с родственниками жителя Пскова Валерия Кадрова
В прошлом году в Псковской области сторонние лица 253 раза нарушали работу ЛЭП
11 января 2019
В прошлом году в Псковской области сторонние лица 253 раза нарушали работу ЛЭП
Четверо рыбаков спасены на Чудском озере
10 января 2019
Четверо рыбаков спасены на Чудском озере
24 иракца пытались незаконно пересечь госграницу в Себежском районе
09 января 2019
24 иракца пытались незаконно пересечь госграницу в Себежском районе 1
Профессор ПсковГУ Наталья Вершинина получила серьёзную травму и нуждается в помощи
06 января 2019
Профессор ПсковГУ Наталья Вершинина получила серьёзную травму и нуждается в помощи 1
До 37 человек возросло количество погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске
03 января 2019
До 37 человек возросло количество погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске

Идет загрузка...