Более 3 млн рублей ущерба нанесли вандалы железнодорожному имуществу на Октябрьской магистрали в 2018 году

14:29, 15 января 2019, ПАИ

В 2018 году вандалы нанесли ущерб железнодорожному имуществу в границах Октябрьской железной дороги на сумму более 3 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в службе корпоративных коммуникаций ОЖД.

За год были зарегистрированы около 400 случаев порчи подвижного состава и оборудования железнодорожной инфраструктуры. Вандалы раскрасили 315 вагонов, большая часть из них - составы электропоездов, разбили 19 линз светофоров. Зафиксированы 40 случаев обкидывания камнями поездов.

С января по декабрь прошлого года на территории Октябрьской магистрали были задержаны 67 человек, 42 из них привлечены к уголовной и административной ответственности.

Напомним, что порча имущества компании является преступлением и влечёт за собой административную, а иногда и уголовную ответственность. Раскрашивание вагонов, битьё стёкол, линз светофоров и нарушение целостности сидений электропоездов преследуется по закону в соответствии со статьей 214 УК РФ (вандализм).