Уровень бедности снизился в России

17:08, 15 января 2019, ПАИ

Численность россиян, живущих за чертой бедности, за девять месяцев 2018 года снизилась на 0,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Правительства Татьяну Голикову.

«По данным Росстата, за девять месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года, когда показатель был 13,8%», - сказала Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме 15 января.

Она также напомнила, что в 2015 - 2016 годах уровень бедности в целом по Российской Федерации составлял 13,3%, а в 2017 году впервые после 2012 года возобновилось снижение уровня бедности - значение показателя составило 13,2%.