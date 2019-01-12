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Экономика

Уровень бедности снизился в России

Численность россиян, живущих за чертой бедности, за девять месяцев 2018 года снизилась на 0,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Правительства Татьяну Голикову.

«По данным Росстата, за девять месяцев 2018 года уровень бедности составил 13,3%, что ниже аналогичного периода 2017 года, когда показатель был 13,8%», - сказала Татьяна Голикова на Гайдаровском форуме 15 января.

Она также напомнила, что в 2015 - 2016 годах уровень бедности в целом по Российской Федерации составлял 13,3%, а в 2017 году впервые после 2012 года возобновилось снижение уровня бедности - значение показателя составило 13,2%.

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