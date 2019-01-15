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Общество

Сергей Пайст: Оплачивать услуги регоператора по ТКО - это как оплачивать отопление

Оплачивать услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами  – это как оплачивать или нет отопление, заявил директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст в прямом эфире проекта ПАИ-live, сегодня, 15 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению Сергея Пайста, сейчас в России сделан большой шаг по направлению к сортировке отходов. Проехав всю Псковскую область, он пришел к выводу, что необходимо менять систему, прививать населению идеологию о том, что происходит с мусором после его выброса.

Также Сергей Пайст рассказал, что в школах Псковской области планируется проводить эко-уроки для продвижения экологического воспитания.

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