Сергей Пайст: Оплачивать услуги регоператора по ТКО - это как оплачивать отопление

16:35, 15 января 2019, ПАИ

Оплачивать услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – это как оплачивать или нет отопление, заявил директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст в прямом эфире проекта ПАИ-live, сегодня, 15 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению Сергея Пайста, сейчас в России сделан большой шаг по направлению к сортировке отходов. Проехав всю Псковскую область, он пришел к выводу, что необходимо менять систему, прививать населению идеологию о том, что происходит с мусором после его выброса.

Также Сергей Пайст рассказал, что в школах Псковской области планируется проводить эко-уроки для продвижения экологического воспитания.