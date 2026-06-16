Псковской области не хватает ещё 2,5 тысячи отельных номеров

16:10, 16 июня 2026, ПАИ

Псковской области не хватает ещё 2,5 тысячи отельных номеров, рассказала министр туризма региона Марина Егорова в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Работа в этом направлении ведётся. В частности, в этом году начнётся поэтапный ввод гостиницы на 155 номеров на базе реконструированного здания ТЭЦ, а также отеля «Космос» на 120 номеров», – уточнила Марина Егорова.

Эти проекты, напомнила министр, реализуются при господдержке в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«34 зарегистрированные базы отдыха. И места там на это лето забронированы практически на 100%», – отметила министр, добавив, что в реестре региона ещё порядка 180 коллективных средств размещения, поэтому места для туристов еще найдутся.