Псковской области не хватает ещё 2,5 тысячи отельных номеров
Псковской области не хватает ещё 2,5 тысячи отельных номеров, рассказала министр туризма региона Марина Егорова в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).
«Работа в этом направлении ведётся. В частности, в этом году начнётся поэтапный ввод гостиницы на 155 номеров на базе реконструированного здания ТЭЦ, а также отеля «Космос» на 120 номеров», – уточнила Марина Егорова.
Эти проекты, напомнила министр, реализуются при господдержке в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
«34 зарегистрированные базы отдыха. И места там на это лето забронированы практически на 100%», – отметила министр, добавив, что в реестре региона ещё порядка 180 коллективных средств размещения, поэтому места для туристов еще найдутся.
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