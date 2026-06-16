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Общество

Бронирование отелей в Псковской области увеличилось на 37%

Бронирование отелей в Псковской области в 2025 году увеличилось на 37%, сообщила министр туризма региона Марина Егорова в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Фото: ПАИ

Кроме того, число бронирований и покупок билетов в 2025 году по отношению к 2024-му выросло на 24%

«Выросло и количество туристических поездок в этом году. Это оказывает влияние и на развитие бизнеса. В частности, доход средств размещения от предоставления услуг в 2025 году составил 4,7 млрд рублей составил. Это на 18% больше, чем в 2024 году», - уточнила министр.

Доходы от сферы туризма в Псковской области в прошлом году превысили миллиард рублей, что на 140% больше, чем в 2021 году.

Марина Егорова обратила внимание, что география путешественников, приезжающих в регион, расширилась «К нам едут из Екатеринбурга, Мурманска, Хабаровска, Краснодара, разумеется, из Москвы и Петербурга. Знаю-то о нас по всей стране, но пока не все доехали», - добавила министр.

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