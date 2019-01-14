0
11:08
Одиннадцать избирательных кампаний планируется провести в Псковской области в 2019 году
18:50
Для Опочецкого района 2018-й год получился значимым - Юрий Ильин
10:34
Антон Минаков: Новый губернатор с командой за небольшой срок добился положительных изменений
22:15
Отставки и назначения – 2018
16:31
В интернете опубликовано новогоднее обращение Владимира Путина (ВИДЕО)
15:04
Михаил Иванов: Пусть 2019-й станет годом новых достижений для избирательной системы Псковской области и всех участников избирательного процесса
11:15
Александр Котов: Пусть все добрые мечты обязательно сбудутся в наступающем году!
Еще новости
Политика

Псковская «Единая Россия» приступает к реализации проекта «Чистая страна»

Псковское региональное отделение «Единой России» начинает реализацию федерального партийного проекта «Чистая страна». Его координатором станет депутат областного Собрания Геннадий Григорьев. Такое решение принято на заседании политсовета 15 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

«Этот проект затрагивает различные экологические вопросы, в том числе качества питьевой воды, состояния очистных сооружений, перехода на новую систему обращения с ТКО, - сказал Геннадий Григорьев. – Такой партийный проект, безусловно, актуален для Псковской области, и в нем должен быть задействован каждый человек, если мы хотим видеть свой регион чистым».

Также сегодня был положительно рассмотрен вопрос об утверждении кандидатуры руководителя фракции «Единой России» в Псковской гордуме Дениса Иванова для назначения региональным координатором действующего в Псковской области партийного проекта «Безопасные дороги». Ранее это направление курировал Игорь Сиротин, которого политсовет освободил от занимаемой должности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Одиннадцать избирательных кампаний планируется провести в Псковской области в 2019 году
14 января 2019
Одиннадцать избирательных кампаний планируется провести в Псковской области в 2019 году
Для Опочецкого района 2018-й год получился значимым - Юрий Ильин
04 января 2019
Для Опочецкого района 2018-й год получился значимым - Юрий Ильин 2
Антон Минаков: Новый губернатор с командой за небольшой срок добился положительных изменений
02 января 2019
Антон Минаков: Новый губернатор с командой за небольшой срок добился положительных изменений
В интернете опубликовано новогоднее обращение Владимира Путина (ВИДЕО)
31 декабря 2018
В интернете опубликовано новогоднее обращение Владимира Путина (ВИДЕО)
Михаил Иванов: Пусть 2019-й станет годом новых достижений для избирательной системы Псковской области и всех участников избирательного процесса
31 декабря 2018
Михаил Иванов: Пусть 2019-й станет годом новых достижений для избирательной системы Псковской области и всех участников избирательного процесса
Александр Котов: Пусть все добрые мечты обязательно сбудутся в наступающем году!
31 декабря 2018
Александр Котов: Пусть все добрые мечты обязательно сбудутся в наступающем году!
Денис Иванов: Целиком и полностью согласен, что процесс реорганизации «Псковпассажиравтотранса» не стоит оттягивать
30 декабря 2018
Денис Иванов: Целиком и полностью согласен, что процесс реорганизации «Псковпассажиравтотранса» не стоит оттягивать
Елена Бибикова: Долгожданным событием стал запуск «Ласточки» и возобновление авиасообщения с Москвой
30 декабря 2018
Елена Бибикова: Долгожданным событием стал запуск «Ласточки» и возобновление авиасообщения с Москвой

Идет загрузка...