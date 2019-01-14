Псковская «Единая Россия» приступает к реализации проекта «Чистая страна»

18:03, 15 января 2019, ПАИ

Псковское региональное отделение «Единой России» начинает реализацию федерального партийного проекта «Чистая страна». Его координатором станет депутат областного Собрания Геннадий Григорьев. Такое решение принято на заседании политсовета 15 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии.

«Этот проект затрагивает различные экологические вопросы, в том числе качества питьевой воды, состояния очистных сооружений, перехода на новую систему обращения с ТКО, - сказал Геннадий Григорьев. – Такой партийный проект, безусловно, актуален для Псковской области, и в нем должен быть задействован каждый человек, если мы хотим видеть свой регион чистым».

Также сегодня был положительно рассмотрен вопрос об утверждении кандидатуры руководителя фракции «Единой России» в Псковской гордуме Дениса Иванова для назначения региональным координатором действующего в Псковской области партийного проекта «Безопасные дороги». Ранее это направление курировал Игорь Сиротин, которого политсовет освободил от занимаемой должности.