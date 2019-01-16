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Общество

Пропавшего псковича продолжает разыскивать полиция

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову продолжает устанавливать местонахождение 43-летнего псковича Андрея Иванова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Разыскиваемый с 5 сентября 2018 года отсутствует по месту жительства. До настоящего времени местонахождение мужчины неизвестно.

Ему на вид около 45 лет, ростом 175-177 сантиметров, среднего телосложения, на голове короткие русые волосы с сединой, лицо овальной формы, брови прямые, глаза светлые, нос прямой.

Андрей Иванов был одет в чёрную шапку, камуфлированную куртку и брюки зелёного тона, тёмные зимние кроссовки. У него собой была чёрная сумка, носимая на плече.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Иванова, который является уроженцем поселка Брусово Тверской области, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.

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