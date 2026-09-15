Анна Попова доложила о высокой степени готовности к предстоящему эпидсезону

19:39, 15 сентября 2026, ПАИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила президенту Владимиру Путину о высокой степени готовности к предстоящему эпидемиологическому сезону гриппа и ОРВИ в стране.

«Благодаря высокому проценту привитого населения Россия уже несколько лет справляется с эпидемиями гриппа гораздо успешнее, чем многие другие страны. Мы уверены, что и в этом году нам удастся сохранить эту тенденцию», – цитирует Анну Попову РИА Новости.

Она также сообщила, что все необходимые вакцины против различных штаммов гриппа уже готовы и поступают в регионы в достаточном количестве. Кроме того, уровень подготовки к проведению вакцинации остаётся на высоком уровне.

Ранее сообщалось, что с 14 сентября вакцинация против гриппа начнётся в Пскове, Великих Луках, Великолукском районе и Острове, во всех остальных муниципалитетах – со вторника, 15 сентября.