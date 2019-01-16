Меры предосторожности напомнили участникам дорожного движения в псковском ГИБДД

22:53, 15 января 2019, ПАИ

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области в связи с ухудшением погодных условий - понижением температуры и выпадением осадков -рекомендует водителям выбирать оптимальный скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным и погодным условиям, а также избегать опасных маневров и строго соблюдать дистанцию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Пешеходам рекомендуется даже на регулируемых пешеходных переходах начинать движение только после того, как все автомобили остановятся.

«В темное время суток не стоит забывать об использовании световозвращающих элементов. Все эти меры предосторожности помогут вам избежать серьезных проблем на дороге», – добавили в ведомстве.