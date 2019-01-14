Избирательная комиссия Псковской области продолжает прием финансовых отчетов от политических партий

12:51, 16 января 2019, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области продолжает прием финансовых отчетов региональных отделений политических партий за четвертый квартал 2018 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облизбиркома, отчёты должны быть предоставлены не позднее 30 января.

Сведения о поступлении и расходовании средств в облизбирком должны представить все региональные отделения партий. По данным Управления Министерства юстиции РФ по Псковской области на 15 января 2019 года в регионе зарегистрировано 41 региональное отделение политических партий.

Напомним, что финансовые отчеты включают в себя сведения о всех поступлениях и расходах на осуществление уставной деятельности партий. Нарушение срока представления финансовой отчетности влечет за собой привлечение к административной ответственности. С формой финансовой отчетности и методическими рекомендациями по их заполнению можно ознакомиться на официальном сайте Избирательной комиссии Псковской области.

У региональных отделений политических партий есть возможность направить сведения по почте. При этом дата отправления на штемпеле должна быть обозначена до 30 января включительно, только в этом случае сведения будут считаться представленными своевременно.

Прием документов осуществляется по рабочим дням с 9:00 до 18:00 по адресу: 18001, Псков, улица Некрасова, 23. Справки по телефону: 8 (8112) 29 95 38.

