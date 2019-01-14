Избирательная комиссия Псковской области продолжает прием финансовых отчетов от политических партий
Избирательная комиссия Псковской области продолжает прием финансовых отчетов региональных отделений политических партий за четвертый квартал 2018 года. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облизбиркома, отчёты должны быть предоставлены не позднее 30 января.
Сведения о поступлении и расходовании средств в облизбирком должны представить все региональные отделения партий. По данным Управления Министерства юстиции РФ по Псковской области на 15 января 2019 года в регионе зарегистрировано 41 региональное отделение политических партий.
Напомним, что финансовые отчеты включают в себя сведения о всех поступлениях и расходах на осуществление уставной деятельности партий. Нарушение срока представления финансовой отчетности влечет за собой привлечение к административной ответственности. С формой финансовой отчетности и методическими рекомендациями по их заполнению можно ознакомиться на официальном сайте Избирательной комиссии Псковской области.
У региональных отделений политических партий есть возможность направить сведения по почте. При этом дата отправления на штемпеле должна быть обозначена до 30 января включительно, только в этом случае сведения будут считаться представленными своевременно.
Прием документов осуществляется по рабочим дням с 9:00 до 18:00 по адресу: 18001, Псков, улица Некрасова, 23. Справки по телефону: 8 (8112) 29 95 38.