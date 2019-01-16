Водитель требуется в псковский Росреестр
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области приглашает на работу водителя легкового автомобиля на вакантную должность обслуживающего персонала.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, рабочее место находится в Пскове, заработная плата составляет 12 тысяч рублей, предусмотрен полный соцпакет.
Обращаться по вопросам трудоустройства необходимо в отдел материально-технического обеспечения управления на улице Металлистов, 17 или по телефону 8-(8112) 68-70-20.