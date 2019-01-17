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Общество

Гнать чертей советует сегодня народный календарь

17 января православные отмечают память преподобномученика Зосимы пустынника Киликийского. Об этом сообщает calend.ru.

В народном сознании этот день ассоциируется с именем Зосимы Соловецкого — православного святого, основавшего известный монастырь. Он считается покровителем пчеловодов и бортников, поэтому именно ему молились о хорошем сборе меда. Память Зосимы Соловецкого отмечается 30 апреля, однако и 17 января, день именин Зосимы, называется пчельником. Существует и особая примета: если в этот день много снега — год будет медовым. Чтобы уважить Зосиму, на стол обязательно ставили мед и лакомства из него — например, пряники, или медовые ириски.

В это время подходили к концу Святки, и нечистая сила, якобы, старалась напоследок натворить как можно больше плохого. Поэтому в день Зосимы принято было гнать чертей. Крестьяне надевали тулупы наизнанку и выходили на улицу, прихватив с собою кочерги. Во главе процессии несли горящую ветошь. Люди ходили от двора ко двору и кричали: «Выходи, нечистая сила!». В это время «забивали черта» — «колотили» в шутку одного из мужиков, наряженного в лохматый тулуп. После этого разводили костер и праздновали победу над нечистой силой. Парни и девушки прыгали через огонь, чтобы укрепить здоровье и получить счастье.

Девицы, желая узнать будущее, выходили вечером на двор примечать звезды. Если Большая Медведица оказывалась справа — это означало, что святочные гадания на суженого непременно сбудутся. Если же перед собой девушка видела Млечный путь — это предвещало еще год жизни в ожидании жениха. Гадали в этот день и на погоду. Чистое небо с полной луной предвещало сильное половодье. А если при безоблачном небе еще и морозно — значит, холода будут стоять еще долго.

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