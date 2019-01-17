Зарплату на 240 тысяч вернула прокуратура работникам ООО «Псковский трест зеленого хозяйства»
Прокуратура помогла восстановить нарушенные права работников ООО «Псковский трест зеленого хозяйства» на своевременное получение заработной платы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что шести работникам предприятия не выплачена зарплата за декабрь 2018 года на общую сумму более 240 тыс. рублей. В этой связи прокурор города внес в адрес руководителя предприятия представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона. В суд были направлены заявления о взыскании с ООО «Псковский трест зеленого хозяйства» задолженности по зарплате. Материалы прокурорской проверки о нарушениях трудового законодательства - в государственную инспекцию труда Псковской области для привлечения руководителя ООО к административной ответственности.
Нарушения закона устранены, заработная плата работникам предприятия выплачена в полном объёме.