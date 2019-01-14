0
11:08
Одиннадцать избирательных кампаний планируется провести в Псковской области в 2019 году
18:50
Для Опочецкого района 2018-й год получился значимым - Юрий Ильин
10:34
Антон Минаков: Новый губернатор с командой за небольшой срок добился положительных изменений
22:15
Отставки и назначения – 2018
16:31
В интернете опубликовано новогоднее обращение Владимира Путина (ВИДЕО)
15:04
Михаил Иванов: Пусть 2019-й станет годом новых достижений для избирательной системы Псковской области и всех участников избирательного процесса
11:15
Александр Котов: Пусть все добрые мечты обязательно сбудутся в наступающем году!
Еще новости
Политика

Конкурс на участие в образовательном модуле «Единой России» «Политический лидер» составил 43 человека на место

Прием заявок на участие в образовательном модуле «Политический лидер» высшей партийной школы «Единой России» завершен, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

К настоящему моменту поступило и уже обработано модераторами более 8,5 тысяч анкет, из них было одобрено 6,5 тысяч. Таким образом, конкурс на участие в стартовом модуле проекта составил 43 человека на место. Об этом сообщила первый заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина, подводя итоги заявочной кампании.

До 22 января проводится следующий отборочный этап – запись трех видеорезюме, а с 22 января по 1 февраля участники должны будут пройти отборочные тесты.

Баталина рассказала, что лидерами по количеству присланных заявок стали Краснодарский край, Ростовская область, Москва, Калининградская область, Ставропольский край, Республика Башкортостан, Московская область, Пермский край, Санкт-Петербург,  Татарстан.

Также она обратила внимание на то, что некоторые кандидаты не смогли выполнить все условия участия в проекте. «К сожалению, некоторые заявки были оформлены неправильно, содержали неточные сведения и ряд других нарушений. В итоге модераторами было одобрено 6500 анкет», – отметила Баталина.

Первый заместитель секретаря генерального совета «Единой России» напомнила, что до 22 января в рамках следующего этапа отбора слушателей образовательного модуля «Политический лидер» продолжают приниматься видеорезюме. Желающие пройти обучение должны выложить их в личном кабинете. Участникам предложено раскрыть три темы и рассказать, почему именно они должны войти в состав кадрового резерва Партии, что они хотят изменить вокруг себя, в каких ситуациях смогли реализовать свои лидерские качества. За первые дни приема видеорезюме все три необходимых материала загрузили уже более 200 участников.

«Политический лидер» – это первый модуль программы партийного обучения в рамках Высшей партийной школы. Это обучение ориентировано на политиков со стажем, людей с опытом общественной работы. Всего в этом году будет отобрано 150 участников, для которых в Москве пройдет недельное обучение и лучшие будут зачислены в кадровый резерв партии. Подробности об участии в проекте можно узнать на сайте politleader.er.ru.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Одиннадцать избирательных кампаний планируется провести в Псковской области в 2019 году
14 января 2019
Одиннадцать избирательных кампаний планируется провести в Псковской области в 2019 году
Для Опочецкого района 2018-й год получился значимым - Юрий Ильин
04 января 2019
Для Опочецкого района 2018-й год получился значимым - Юрий Ильин 2
Антон Минаков: Новый губернатор с командой за небольшой срок добился положительных изменений
02 января 2019
Антон Минаков: Новый губернатор с командой за небольшой срок добился положительных изменений
В интернете опубликовано новогоднее обращение Владимира Путина (ВИДЕО)
31 декабря 2018
В интернете опубликовано новогоднее обращение Владимира Путина (ВИДЕО)
Михаил Иванов: Пусть 2019-й станет годом новых достижений для избирательной системы Псковской области и всех участников избирательного процесса
31 декабря 2018
Михаил Иванов: Пусть 2019-й станет годом новых достижений для избирательной системы Псковской области и всех участников избирательного процесса
Александр Котов: Пусть все добрые мечты обязательно сбудутся в наступающем году!
31 декабря 2018
Александр Котов: Пусть все добрые мечты обязательно сбудутся в наступающем году!
Денис Иванов: Целиком и полностью согласен, что процесс реорганизации «Псковпассажиравтотранса» не стоит оттягивать
30 декабря 2018
Денис Иванов: Целиком и полностью согласен, что процесс реорганизации «Псковпассажиравтотранса» не стоит оттягивать
Елена Бибикова: Долгожданным событием стал запуск «Ласточки» и возобновление авиасообщения с Москвой
30 декабря 2018
Елена Бибикова: Долгожданным событием стал запуск «Ласточки» и возобновление авиасообщения с Москвой

Идет загрузка...