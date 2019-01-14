Конкурс на участие в образовательном модуле «Единой России» «Политический лидер» составил 43 человека на место

10:41, 17 января 2019, ПАИ

Прием заявок на участие в образовательном модуле «Политический лидер» высшей партийной школы «Единой России» завершен, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

К настоящему моменту поступило и уже обработано модераторами более 8,5 тысяч анкет, из них было одобрено 6,5 тысяч. Таким образом, конкурс на участие в стартовом модуле проекта составил 43 человека на место. Об этом сообщила первый заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Госдумы Ольга Баталина, подводя итоги заявочной кампании.

До 22 января проводится следующий отборочный этап – запись трех видеорезюме, а с 22 января по 1 февраля участники должны будут пройти отборочные тесты.

Баталина рассказала, что лидерами по количеству присланных заявок стали Краснодарский край, Ростовская область, Москва, Калининградская область, Ставропольский край, Республика Башкортостан, Московская область, Пермский край, Санкт-Петербург, Татарстан.

Также она обратила внимание на то, что некоторые кандидаты не смогли выполнить все условия участия в проекте. «К сожалению, некоторые заявки были оформлены неправильно, содержали неточные сведения и ряд других нарушений. В итоге модераторами было одобрено 6500 анкет», – отметила Баталина.

Первый заместитель секретаря генерального совета «Единой России» напомнила, что до 22 января в рамках следующего этапа отбора слушателей образовательного модуля «Политический лидер» продолжают приниматься видеорезюме. Желающие пройти обучение должны выложить их в личном кабинете. Участникам предложено раскрыть три темы и рассказать, почему именно они должны войти в состав кадрового резерва Партии, что они хотят изменить вокруг себя, в каких ситуациях смогли реализовать свои лидерские качества. За первые дни приема видеорезюме все три необходимых материала загрузили уже более 200 участников.

«Политический лидер» – это первый модуль программы партийного обучения в рамках Высшей партийной школы. Это обучение ориентировано на политиков со стажем, людей с опытом общественной работы. Всего в этом году будет отобрано 150 участников, для которых в Москве пройдет недельное обучение и лучшие будут зачислены в кадровый резерв партии. Подробности об участии в проекте можно узнать на сайте politleader.er.ru.