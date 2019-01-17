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Общество

День открытых дверей состоится в псковском филиале Академии ФСИН 3 февраля

3 февраля в 11:00 в псковском филиале Академии ФСИН России пройдёт день открытых дверей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Будущие абитуриенты встретятся с руководством учебного заведения и узнают об истории и структуре образовательной организации. Гости смогут получить ответы на волнующие вопросы о специальности «Правоохранительная деятельность» и направлению подготовки «Юриспруденция», по которым будет осуществляться набор в 2019 году, а также об особенностях поступления на места за счет средств федерального бюджета и на места по договорам об образовании.

В день открытых дверей состоится обзорная экскурсия по территории псковского филиала академии ФСИН. Посетителям покажут учебные аудитории, среди которых – зал судебных заседаний, криминалистический полигон и цифровая фотолаборатория, центр деловых игр и ситуационный центр, кабинеты тактико-специальной подготовки, оказания первой помощи и лингафонный кабинет. Будущие абитуриенты увидят библиотеку и читальный зал с современными техническими возможностями, столовую, общежития и спортивный зал.

Кроме того, состоится показательное выступление курсантов по применению приемов рукопашного боя. Гостям покажут выставку оружия, специальных средств и криминалистической техники.

Псковский филиал академии ФСИН России расположен по адресу: Псков, Зональное шоссе, 28.

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