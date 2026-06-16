Участникам программы «Герои земли Псковской» вручили дипломы о профессиональной переподготовке

16:22, 16 июня 2026, ПАИ

Дипломы о профессиональной переподготовке в сфере государственного и муниципального управления вручили участникам кадровой программы «Герои земли Псковской». Торжественное мероприятие прошло в региональном правительстве сегодня, 16 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участников программы приветствовала первый заместитель главы региона Вера Емельянова.

«Сегодня особенный день. Он знаменует успешное завершение важного периода в вашей жизни и открывает новые возможности для дальнейшего служения родному краю. За время обучения вы продемонстрировали целеустремлённость, ответственность, готовность осваивать новые компетенции. Вы достойно справились со всеми испытаниями. И сегодня мы по праву гордимся вашими достижениями. Псковская область нуждается в вас, нуждается в инициативных, сильных людях, готовых брать на себя ответственность и работать на благо жителей региона», – отметила Вера Емельянова.

По её словам, программа «Герои земли Псковской» – это больше, чем просто образовательный проект. Её главная задача – помочь участникам специальной военной операции реализовать свой потенциал, использовать свои знания и умения в мирной жизни.

Обучение, стартовавшее 8 сентября 2025 года, завершилось успешной защитой итоговых проектов, которые все слушатели сдали на отлично и хорошо, причём большинство работ получили высший балл.

«Сегодня мы получили дипломы. Но самое главное – мы получили знания и опыт. От лица всех участников программы хочу сказать слова благодарности губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за то, что организована такая учёба и дана возможность проявить себя в гражданской жизни. Огромное спасибо наставникам за помощь, правительству Псковской области за участие в учебном процессе и стажировках, преподавателям за то, что передавали нам свои знания», – поделился участник программы Дмитрий Чепюк.

Обучение было рассчитано на год и включало четыре образовательных модуля с межмодульными периодами. Первый модуль был посвящён государственной политике и системе государственного управления, второй – экономике и финансам, третий – региональному и муниципальному управлению, четвёртый – современным технологиям управления.

Лекции для участников проводили преподаватели Президентской академии в Санкт-Петербурге – доктора и кандидаты наук, эксперты в разных областях.

Помимо теоретических занятий, программа предусматривала стажировки. Участники знакомились с работой правительства Псковской области и других ведомств, участвовали в рабочих совещаниях и выезжали в муниципалитеты. За каждым слушателем был закреплён персональный наставник.

Итогом обучения стала защита индивидуальных проектов, которая прошла 11 июня. Слушатели представили разработки в разных сферах. Андрей Ключко предложил новый подход к управлению уличным освещением с учётом погодных условий. Михаил Каратыш – проект внедрения учебно-методического комплекса «Патриотическая азбука России» для младших школьников. Сергей Богомолов – методику повышения эффективности обучения кадетов в игровых форматах «Русский артиллерийский бой». Игорь Фусса – единый порядок информирования и перенаправления ветеранов СВО, получивших увечья. Качество проработки проблем, анализ рисков и новизну предложенных решений высоко оценили эксперты РАНХиГС.

Некоторые из слушателей программы уже трудоустроены.

Напомним, что кадровая программа «Герои земли Псковской» реализуется в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы читайте в специальном сюжете ПАИ.