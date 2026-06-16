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Участникам программы «Герои земли Псковской» вручили дипломы о профессиональной переподготовке

Дипломы о профессиональной переподготовке в сфере государственного и муниципального управления вручили участникам кадровой программы «Герои земли Псковской». Торжественное мероприятие прошло в региональном правительстве сегодня, 16 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Вера Емельянова. Фото: ПАИ

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова участников программы приветствовала первый заместитель главы региона Вера Емельянова.

«Сегодня особенный день. Он знаменует успешное завершение важного периода в вашей жизни и открывает новые возможности для дальнейшего служения родному краю. За время обучения вы продемонстрировали целеустремлённость, ответственность, готовность осваивать новые компетенции. Вы достойно справились со всеми испытаниями. И сегодня мы по праву гордимся вашими достижениями. Псковская область нуждается в вас, нуждается в инициативных, сильных людях, готовых брать на себя ответственность и работать на благо жителей региона», – отметила Вера Емельянова.

По её словам, программа «Герои земли Псковской» – это больше, чем просто образовательный проект. Её главная задача – помочь участникам специальной военной операции реализовать свой потенциал, использовать свои знания и умения в мирной жизни.

Обучение, стартовавшее 8 сентября 2025 года, завершилось успешной защитой итоговых проектов, которые все слушатели сдали на отлично и хорошо, причём большинство работ получили высший балл.

Фото: ПАИ

«Сегодня мы получили дипломы. Но самое главное – мы получили знания и опыт. От лица всех участников программы хочу сказать слова благодарности губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову за то, что организована такая учёба и дана возможность проявить себя в гражданской жизни. Огромное спасибо наставникам за помощь, правительству Псковской области за участие в учебном процессе и стажировках, преподавателям за то, что передавали нам свои знания», – поделился участник программы Дмитрий Чепюк.

Обучение было рассчитано на год и включало четыре образовательных модуля с межмодульными периодами. Первый модуль был посвящён государственной политике и системе государственного управления, второй – экономике и финансам, третий – региональному и муниципальному управлению, четвёртый – современным технологиям управления.

Лекции для участников проводили преподаватели Президентской академии в Санкт-Петербурге – доктора и кандидаты наук, эксперты в разных областях.

Фото: ПАИ

Помимо теоретических занятий, программа предусматривала стажировки. Участники знакомились с работой правительства Псковской области и других ведомств, участвовали в рабочих совещаниях и выезжали в муниципалитеты. За каждым слушателем был закреплён персональный наставник.

Итогом обучения стала защита индивидуальных проектов, которая прошла 11 июня. Слушатели представили разработки в разных сферах. Андрей Ключко предложил новый подход к управлению уличным освещением с учётом погодных условий. Михаил Каратыш – проект внедрения учебно-методического комплекса «Патриотическая азбука России» для младших школьников. Сергей Богомолов – методику повышения эффективности обучения кадетов в игровых форматах «Русский артиллерийский бой». Игорь Фусса – единый порядок информирования и перенаправления ветеранов СВО, получивших увечья. Качество проработки проблем, анализ рисков и новизну предложенных решений высоко оценили эксперты РАНХиГС.

Некоторые из слушателей программы уже трудоустроены.

Напомним, что кадровая программа «Герои земли Псковской» реализуется в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы читайте в специальном сюжете ПАИ.

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