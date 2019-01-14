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Политика

Александр Котов: Подготовка кадров в рамках проекта «Политический лидер» будет способствовать укреплению партийных рядов

Подготовка кадров в рамках образовательного проекта «Политический лидер» будет способствовать укреплению партийных рядов на уровне региональных, местных и первичных отделений, заявил секретарь псковского регионального отделения «Единой России» Александр Котов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения.

В ходе заявочной кампании от желающих принять участие в образовательном модуле «Политический лидер» Высшей партийной школы «Единой России» поступило более 8,5 тыс. анкет, из них модераторы одобрили 6,5 тыс. Таким образом, конкурс составил 43 человека на место. 

«Наше региональное отделение тоже активно принимало в этом участие. Нашлись молодые люди, которые считают, что обучение и подготовка в Высшей партийной школе будут для них полезны, и в последующем полученные знания они смогут использоваться в практической работе», - сказал Александр Котов.

Он отметил, что предполагается организовать обучение не только на федеральном уровне, но и открыть филиалы партийной школы в каждом региональном отделении «Единой России». «На федеральном уровне будут подготовлены соответствующие тренеры, которые будут проводить обучение в регионах, на местах. Таким образом, будет выстроена многоступенчатая система подготовки партийных политических кадров, - пояснил он. - На мой взгляд, это очень хорошая практика, возрождение того лучшего из кадровой работы, что было в прежние времена. Рассчитываю, что после первого такого опыта, у нас появится еще больше желающих обучаться в Высшей партийной школе».

«Политический лидер» – это первый модуль программы партийного обучения в рамках Высшей партийной школы. Это обучение ориентировано на политиков со стажем, людей с опытом общественной работы. Всего в этом году будет отобрано 150 участников, для которых в Москве пройдет недельное обучение и лучшие будут зачислены в кадровый резерв партии. Подробности об участии в проекте можно узнать на сайте politleader.er.ru.

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