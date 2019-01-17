О вечере нецензурной поэзии и «Мишганском брейне» расскажут в новом выпуске «Привет, ивент!» в 15:00 на «Седьмом небе»

14:23, 17 января 2019, ПАИ

Сегодня, 17 января, в 15:00 на радиостанции «Седьмое небо» выйдет в эфир очередной программа «Привет, ивент!». Ее ведущий Никита Черкашин расскажет псковичам о том, как и где провести очередные выходные.

Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции радиостанции, слушатели узнают, где пройдёт вечер нецензурной поэзии, кто выступит на дне рождения клуба TIR и как попасть на «Мишганский брейн».