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Общество

О вечере нецензурной поэзии и «Мишганском брейне» расскажут в новом выпуске «Привет, ивент!» в 15:00 на «Седьмом небе»

Сегодня, 17 января, в 15:00 на радиостанции «Седьмое небо» выйдет в эфир очередной программа «Привет, ивент!». Ее ведущий Никита Черкашин расскажет псковичам о том, как и где  провести очередные выходные.

Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции радиостанции, слушатели узнают, где пройдёт вечер нецензурной поэзии, кто выступит на дне рождения клуба TIR и как попасть на «Мишганский брейн».

 

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О вечере нецензурной поэзии и «Мишганском брейне» расскажут в новом выпуске «Привет, ивент!» в 15:00 на «Седьмом небе»
17 января 2019
О вечере нецензурной поэзии и «Мишганском брейне» расскажут в новом выпуске «Привет, ивент!» в 15:00 на «Седьмом небе» 1

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