Президент России поручил Правительству разработать курсы по взаимодействию чиновников и НКО

16:56, 17 января 2019, ПАИ

Правительство России при участии Ассоциации волонтерских центров и автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» разработает специальные курсы по взаимодействию чиновников с НКО и волонтерами. Соответствующее поручение президента Владимира Путина содержится в перечне, опубликованном по итогам заседания Государственного совета 27 декабря 2018 года, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить разработку при участии Ассоциации волонтерских центров и автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» курсов и дисциплин (модулей), предусмотрев их включение в основные профессиональные и дополнительные профессиональные образовательные программы для руководителей и работников органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в целях ознакомления обучающихся с добровольческой (волонтерской) деятельностью и деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций», - говорится в документе.

Отмечается, что срок исполнения поручения - 1 сентября 2019 года. В ходе заседания Госсовета Владимир Путин обратился к собравшимся в Кремле с предложением помочь госслужащим учить работников бюджетных учреждений навыкам эффективного взаимодействия с НКО и добровольцами.