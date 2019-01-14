0
11:08
Одиннадцать избирательных кампаний планируется провести в Псковской области в 2019 году
18:50
Для Опочецкого района 2018-й год получился значимым - Юрий Ильин
10:34
Антон Минаков: Новый губернатор с командой за небольшой срок добился положительных изменений
22:15
Отставки и назначения – 2018
16:31
В интернете опубликовано новогоднее обращение Владимира Путина (ВИДЕО)
15:04
Михаил Иванов: Пусть 2019-й станет годом новых достижений для избирательной системы Псковской области и всех участников избирательного процесса
11:15
Александр Котов: Пусть все добрые мечты обязательно сбудутся в наступающем году!
Еще новости
Политика

Президент России поручил Правительству разработать курсы по взаимодействию чиновников и НКО

Правительство России при участии Ассоциации волонтерских центров и автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» разработает специальные курсы по взаимодействию чиновников с НКО и волонтерами. Соответствующее поручение президента Владимира Путина содержится в перечне, опубликованном по итогам заседания Государственного совета 27 декабря 2018 года, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить разработку при участии Ассоциации волонтерских центров и автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей» курсов и дисциплин (модулей), предусмотрев их включение в основные профессиональные и дополнительные профессиональные образовательные программы для руководителей и работников органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций в целях ознакомления обучающихся с добровольческой (волонтерской) деятельностью и деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций», - говорится в документе.

Отмечается, что срок исполнения поручения - 1 сентября 2019 года. В ходе заседания Госсовета Владимир Путин обратился к собравшимся в Кремле с предложением помочь госслужащим учить работников бюджетных учреждений навыкам эффективного взаимодействия с НКО и добровольцами.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Одиннадцать избирательных кампаний планируется провести в Псковской области в 2019 году
14 января 2019
Одиннадцать избирательных кампаний планируется провести в Псковской области в 2019 году
Для Опочецкого района 2018-й год получился значимым - Юрий Ильин
04 января 2019
Для Опочецкого района 2018-й год получился значимым - Юрий Ильин 2
Антон Минаков: Новый губернатор с командой за небольшой срок добился положительных изменений
02 января 2019
Антон Минаков: Новый губернатор с командой за небольшой срок добился положительных изменений
В интернете опубликовано новогоднее обращение Владимира Путина (ВИДЕО)
31 декабря 2018
В интернете опубликовано новогоднее обращение Владимира Путина (ВИДЕО)
Михаил Иванов: Пусть 2019-й станет годом новых достижений для избирательной системы Псковской области и всех участников избирательного процесса
31 декабря 2018
Михаил Иванов: Пусть 2019-й станет годом новых достижений для избирательной системы Псковской области и всех участников избирательного процесса
Александр Котов: Пусть все добрые мечты обязательно сбудутся в наступающем году!
31 декабря 2018
Александр Котов: Пусть все добрые мечты обязательно сбудутся в наступающем году!
Денис Иванов: Целиком и полностью согласен, что процесс реорганизации «Псковпассажиравтотранса» не стоит оттягивать
30 декабря 2018
Денис Иванов: Целиком и полностью согласен, что процесс реорганизации «Псковпассажиравтотранса» не стоит оттягивать
Елена Бибикова: Долгожданным событием стал запуск «Ласточки» и возобновление авиасообщения с Москвой
30 декабря 2018
Елена Бибикова: Долгожданным событием стал запуск «Ласточки» и возобновление авиасообщения с Москвой

Идет загрузка...