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Политика

Сокращён штат трёх управлений администрации Пскова

Глава Пскова Иван Цецерский сократил общую штатную численность трёх управлений администрации города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте муниципалитета.

Согласно документу, общая штатная численность управления городского хозяйства (УГХ) Пскова сокращена с 23 до 21 единицы, финансового управления - с 36 до 31, комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) - с 26 до 25.

Также постановлением предусматривается сокращение четырёх единиц технического персонала.

При этом в недавно созданном контрольном управлении администрации Пскова появились четыре штатные единицы.

Напомним, что контрольные функции из структурных подразделений администрации передаются контрольному управлению. Туда же переводятся и сотрудники, занимавшиеся контролем.

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