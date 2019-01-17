Хор Валаамского монастыря выступит в Пскове 29 января

19:54, 17 января 2019, ПАИ

29 января в 19:00 в БКЗ Псковской областной филармонии выступит хор Валаамского монастыря с рождественской концертной программой «Свет Христов просвещает всех», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филармонии.

«Древние распевы, которыми славится Валаамский монастырь, погрузят слушателя в первые века христианства, откуда берет истоки знаменный, или как теперь его называют на острове, валаамский распев, – сообщили в пресс-службе. – Мы окажемся в Греции, Сербии, Болгарии, Грузии, Аргентине – зрители услышат, как хвалят Господа в этих странах в праздник Рождества. Прозвучат редко исполняемые произведения – «Ave Maria» А. Пьяцоллы и «Паломничество» А. Рамиреса (больше известная нашему зрителю как мелодия из передачи «В Мире Животных» в исполнении оркестра Поля Мориа)».

В концерте прозвучат произведения П. Чеснокова, С. Рахманинова, а также сочинения, написанные специально для рождественской программы руководителем хора – Александром Бордаком. Также в поэтической форме будут представлены переводы музыкальных произведений на иностранных языках.

Хор Валаамского монастыря официально был создан в августе 2005 года по случаю восстановления и освящения главной святыни Валаамской обители – Спасо-Преображенского собора и является церковно-певческим коллективом, ежегодно участвующим в Патриарших богослужениях на Валааме. Ведущей идеей работы хора является культурно-просветительская деятельность и духовно-патриотическое воспитание посредством создания музыкально-поэтических, исторических, мемориальных тематических программ.

Купить или забронировать билеты можно на сайте филармонии здесь>>>