Ночное богослужение провел митрополит Тихон в Псково-Печерском монастыре
В ночь с 16 на 17 января, память преподобного Симеона Псково-Печерского, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил ночную божественную литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.
Ему сослужили насельники Псково-Печерской обители: игумен Хрисанф (Липилин), иеромонах Никон (Горохов).
За литургией молились и причащались братия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.