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Общество

Ночное богослужение провел митрополит Тихон в Псково-Печерском монастыре

В ночь с 16 на 17 января, память преподобного Симеона Псково-Печерского, митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил ночную божественную литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Ему сослужили насельники Псково-Печерской обители: игумен Хрисанф (Липилин), иеромонах Никон (Горохов).

За литургией молились и причащались братия Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

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