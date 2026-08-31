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Общество

Топ самых важных обследований для пенсионеров назвал псковский врач

Самые важные для пожилых людей исследования во время диспансеризации перечислила врач-гериатр Псковского госпиталя для ветеранов войн Дарья Ульвачева в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

«Для людей 65+ лет действительно есть набор исследований, которые я бы назвала особенно важными. Дело в том, что с возрастом риски определённых проблем растут, и диспансеризация как раз помогает поймать их на ранней стадии, пока можно скорректировать», – пояснила она.

По словам специалиста, в список самых важных процедур в рамках прохождения диспансеризации входят анкетирование, антропометрия, измерение артериального давления, анализы крови, ЭКГ в покое, исследование кала на скрытую кровь, а также измерение внутриглазного давления и осмотр терапевта.

«Поэтому мой совет: на диспансеризации активно участвуйте в разговоре с врачом. Расскажите, если что-то беспокоит – это поможет доктору сфокусировать обследования именно на ваших рисках», – рекомендует Дарья Ульвачева.

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