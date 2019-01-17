По два года тюрьмы получили два псковича за избиение и ограбление мужчины

09:14, 18 января 2019, ПАИ

Два жителя Пскова признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного часть. 2 статьи 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, с применением насилия, опасного для здоровья потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в суде установлено, что 3 ноября 2017 года молодые люди, одному из которых в этот день исполнилось 17 лет, у бара в деревне Родина Псковского района, напали на мужчину и избили его. В результате пскович получил перелом костей носа и нижней стенки правой орбиты глаза. После избиения, молодые люди обыскали одежду потерпевшего и похитили у него 12 тыс. 500 рублей и мобильный телефон IPhone 5S.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок 2 года одному осужденному и 2 года 6 месяцев второму, применив к нему также дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

Апелляционная инстанция Псковского областного суда приговор Псковского районного суда в отношении осужденных признала законным и обоснованным. Приговор суда вступил в законную силу.