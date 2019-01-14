0
11:08
Одиннадцать избирательных кампаний планируется провести в Псковской области в 2019 году
18:50
Для Опочецкого района 2018-й год получился значимым - Юрий Ильин
10:34
Антон Минаков: Новый губернатор с командой за небольшой срок добился положительных изменений
22:15
Отставки и назначения – 2018
16:31
В интернете опубликовано новогоднее обращение Владимира Путина (ВИДЕО)
15:04
Михаил Иванов: Пусть 2019-й станет годом новых достижений для избирательной системы Псковской области и всех участников избирательного процесса
11:15
Александр Котов: Пусть все добрые мечты обязательно сбудутся в наступающем году!
Еще новости
Политика

В Госдуме оценили будущие взаимоотношения России и ПАСЕ

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой оценил будущие взаимоотношения России и ПАСЕ. По его мнению, в скором времени Комитет министров Совета Европы (СЕ) может задуматься о необходимости членства РФ в организации, пишет газета «Известия».

Однако желание расторгнуть сотрудничество может появиться и у Москвы. Дальнейшее взаимодействие возможно лишь после внесения предложенных Россией поправок в Регламент ПАСЕ, подчеркнули в Госдуме. В случае выхода из организации РФ перестанет признавать выносимые в ее адрес решения ЕСПЧ. Кроме того, на российскую территорию перестанет распространяться и действие международных конвенций СЕ. Однако к ним можно будет присоединиться вновь, отметил вице-спикер.

17 января стало известно, что депутаты Госдумы отказались от участия в зимней сессии ПАСЕ, а также приняли решение не платить взнос в СЕ. Российскую делегацию лишили права голоса в организации в 2014 году из-за вхождения Крыма в состав РФ, это ограничение регулярно продлевалось. Спустя три года Москва решила приостановить выплаты взносов. До этого решения Россия была одним из крупнейших доноров бюджета Совета Европы, ежегодно переводя в него около 30 млн евро.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Одиннадцать избирательных кампаний планируется провести в Псковской области в 2019 году
14 января 2019
Одиннадцать избирательных кампаний планируется провести в Псковской области в 2019 году
Для Опочецкого района 2018-й год получился значимым - Юрий Ильин
04 января 2019
Для Опочецкого района 2018-й год получился значимым - Юрий Ильин 2
Антон Минаков: Новый губернатор с командой за небольшой срок добился положительных изменений
02 января 2019
Антон Минаков: Новый губернатор с командой за небольшой срок добился положительных изменений
В интернете опубликовано новогоднее обращение Владимира Путина (ВИДЕО)
31 декабря 2018
В интернете опубликовано новогоднее обращение Владимира Путина (ВИДЕО)
Михаил Иванов: Пусть 2019-й станет годом новых достижений для избирательной системы Псковской области и всех участников избирательного процесса
31 декабря 2018
Михаил Иванов: Пусть 2019-й станет годом новых достижений для избирательной системы Псковской области и всех участников избирательного процесса
Александр Котов: Пусть все добрые мечты обязательно сбудутся в наступающем году!
31 декабря 2018
Александр Котов: Пусть все добрые мечты обязательно сбудутся в наступающем году!
Денис Иванов: Целиком и полностью согласен, что процесс реорганизации «Псковпассажиравтотранса» не стоит оттягивать
30 декабря 2018
Денис Иванов: Целиком и полностью согласен, что процесс реорганизации «Псковпассажиравтотранса» не стоит оттягивать
Елена Бибикова: Долгожданным событием стал запуск «Ласточки» и возобновление авиасообщения с Москвой
30 декабря 2018
Елена Бибикова: Долгожданным событием стал запуск «Ласточки» и возобновление авиасообщения с Москвой

Идет загрузка...