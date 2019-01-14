В Госдуме оценили будущие взаимоотношения России и ПАСЕ

09:37, 18 января 2019, ПАИ

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой оценил будущие взаимоотношения России и ПАСЕ. По его мнению, в скором времени Комитет министров Совета Европы (СЕ) может задуматься о необходимости членства РФ в организации, пишет газета «Известия».

Однако желание расторгнуть сотрудничество может появиться и у Москвы. Дальнейшее взаимодействие возможно лишь после внесения предложенных Россией поправок в Регламент ПАСЕ, подчеркнули в Госдуме. В случае выхода из организации РФ перестанет признавать выносимые в ее адрес решения ЕСПЧ. Кроме того, на российскую территорию перестанет распространяться и действие международных конвенций СЕ. Однако к ним можно будет присоединиться вновь, отметил вице-спикер.

17 января стало известно, что депутаты Госдумы отказались от участия в зимней сессии ПАСЕ, а также приняли решение не платить взнос в СЕ. Российскую делегацию лишили права голоса в организации в 2014 году из-за вхождения Крыма в состав РФ, это ограничение регулярно продлевалось. Спустя три года Москва решила приостановить выплаты взносов. До этого решения Россия была одним из крупнейших доноров бюджета Совета Европы, ежегодно переводя в него около 30 млн евро.