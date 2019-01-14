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Политика

Стоимость квадратного метра жилья для расчета соцвыплаты согласовал комитет Псковской гордумы по ЖКХ

17 января состоялось заседание Комитета Псковской городской Думы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству под руководством заместителя председателя Комитета Псковской городской Думы по ЖКХ и благоустройству Григория Турчина.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, члены комитета единогласно согласовали проект решения «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальном образовании «Город Псков» для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям, на 2019 год», рекомендовав главе города включить его в повестку дня 19-й сессии.

Парламентарии поддержали предложение о награждении медалью города «За заслуги перед Псковом» бывшего председателя Псковского горисполкома, заведующего отделом строительства Псковского обкома КПСС (1985-1988), Почётного строителя РФ, начальника ПТУС Минстроя СССР (1990-1993), Генерального директора ОАО «Псковстрой» (1993-2018), за многолетний добросовестный труд в области строительства объектов жизнеобеспечения Александра Алексеева.

Комитет решил внести в повестку дня очередной сессии Псковской городской Думы вопрос «О внесении изменения в решение Псковской городской Думы от 14 января 2007 года № 140 «Об утверждении положений об Управлении городского хозяйства и Управлении по учету и распределению жилой площади администрации города Пскова» без рекомендации «принять».

Согласованные членами Комитета вопросы планируется внести в повестку предстоящей очередной 19-й сессии Псковской городской Думы.

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