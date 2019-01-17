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Незаконная рубка деревьев выявлена в Новосокольническом районе

14 января по сообщению жителя деревни Станьково была обнаружена незаконная рубка деревьев в Новосокольническом участковом лесничестве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

На место рубки сразу прибыли работники лесничества и сотрудники полиции. На месте были выявлены 3 срубленные осины общим объемом 1,83 кубометров, 2 березы объемом 0,93 кубометров, 1 серая ольха объемом 0,035 кубометров. Участковый лесничий составил акт о нарушении лесного законодательства. Сумма причиненного ущерба государству составила 10 тыс. 68 рублей.

В ходе проведенных мероприятий совместно сотрудниками полиции и работниками Новосокольнического участкового лесничества нарушитель был установлен.

Напомним, что за незаконную рубку лесных насаждений в государственном лесном фонде при ущербе более 5 тысяч рублей законом предусматривается уголовная ответственность, а конкретную меру наказания определяет суд.

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