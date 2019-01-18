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Политика

Очередная 19-я сессия Псковской городской Думы пройдёт 25 января

25 января в 10:00 в Городском культурном центре состоится очередная 19-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва. В проект повестки дня сессии включены 20 вопросов, касающихся жизнедеятельности города, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. 

В частности, депутаты рассмотрят поправки к Правилам землепользования и застройки,  Решению гордумы от 27 февраля 2013 года №432 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Псков».

В повестке дня сессии есть  вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, объектами жилищного фонда, об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям, на 2019 год. Планируется, что депутаты рассмотрят вопросы о награждении медалью города «За заслуги перед Псковом», об оргкомитете по Ганзейскому движению, внесут изменения в Положение о комиссии по жилищным вопросам.

С проектом повестки можно ознакомиться здесь.

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