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Похитителей мобильных телефонов нашли великолукские полицейские

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили подозреваемых в кражах мобильных телефонов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По имеющимся данным, в Великих Луках в ночь на 17 января в квартире дома по улице Ботвина у 53-летнего горожанина были гости. После завершения застолья они ушли, вместе с ними исчез мобильный телефон хозяина. Обнаружив пропажу, он обратился за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и по «горячим следам» установили подозреваемого. Им оказался один из гостей великолучанина – безработный, судимый мужчина 1968 года рождения. Он проживает в одном доме с потерпевшим. Гражданин дал признательные показания. Похищенный телефон он успел сбыть. Проводится проверка.

16 января из ВАЗ-2115, стоявшего во дворе по проспекту Ленина в Великих Луках, был похищен мобильный, принадлежащий 33-летней автовладелице. По подозрению в совершении этой кражи полицейские задержали молодого человека 2001 года рождения из Великолукского района. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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