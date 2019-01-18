Дмитрий Медведев предложил ввести должность замминистра, отвечающего за Арктику

17:59, 18 января 2019, ПАИ

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил ввести должность первого заместителя главы Минвостокразвития, который бы отвечал за Арктику, сообщается на официальном сайте Кремля.

Дмитрий Медведев объяснил свое предложение тем, что в Правительстве нет единой структуры, которая занималась бы координацией работ по развитию арктической зоны.

«У меня есть предложение: для того чтобы перевести эту работу в Правительстве на уровень системной деятельности - дополнить компетенцию министерства по развитию Дальнего Востока еще и вопросами Арктики. Тем самым мы не будем создавать никаких новых органов управления, останется одно министерство, но ему в обязанности будет вменено вести работу по развитию всей нашей арктической зоны», - сказал премьер.

Он также добавил, что тогда Минвостокразвития можно будет назвать министерством по развитию Дальнего Востока и арктической зоны (или Арктики).

Владимир Путин поддержал это предложение.