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Политика

Дмитрий Медведев предложил ввести должность замминистра, отвечающего за Арктику

Премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил ввести должность первого заместителя главы Минвостокразвития, который бы отвечал за Арктику, сообщается на официальном сайте Кремля.

Дмитрий Медведев объяснил свое предложение тем, что в Правительстве нет единой структуры, которая занималась бы координацией работ по развитию арктической зоны.

«У меня есть предложение: для того чтобы перевести эту работу в Правительстве на уровень системной деятельности - дополнить компетенцию министерства по развитию Дальнего Востока еще и вопросами Арктики. Тем самым мы не будем создавать никаких новых органов управления, останется одно министерство, но ему в обязанности будет вменено вести работу по развитию всей нашей арктической зоны», - сказал премьер.

Он также добавил, что тогда Минвостокразвития можно будет назвать министерством по развитию Дальнего Востока и арктической зоны (или Арктики).

Владимир Путин поддержал это предложение.

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