Всемирным днем религии считается третье воскресенье января

13:29, 20 января 2019, ПАИ

Ежегодно в третье воскресенье января, по инициативе ООН, отмечается Всемирный день религии (World Religion Day). Как сообщает calend.ru, свою историю данный праздник ведет с 1950 года, когда национальный орган управления Веры Бахаи в США учредил его с целью провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации того, что религия – это, прежде всего, сила для объединения мира, а не раздора.

Главная идея, лежащая в основе праздника, который в настоящее время получил широкое распространение в мире, – «религия должна служить причиной для единения». В истории человечества известно множество различных религиозных традиций и верований. Среди них выделяются три наиболее распространенные религии – христианство, ислам, иудаизм, имеющие многочисленных последователей в разных регионах мира. Довольно большая часть населения исповедует буддизм, индуизм и зороастризм. Хотя практически все религии имеют многовековую историю, есть ряд не вполне изученных религиозных течений – например, небольших племен и народов, живущих вдали от цивилизаций, а также ряд современных новообразований.

В разных странах установлены различные отношения религия – государство. Например, в Европе доминирует максимально светский характер общественной жизни, а в России религиозные конфессии регулируются принципом разделения государства и церкви. Россия, согласно конституции является светским государством, которое отделено от религии, и никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Все конфессии равны перед законом, и религия является личным делом каждого. Такое положение в современной России обеспечивает свободу вероисповедания. Главная задача сегодня – противостоять различным злоупотреблениям религией, особенно ее втягиванию в экстремистские движения, но в то же самое время создать все условия для проявления ее созидательного потенциала во всех сферах человеческой жизни.