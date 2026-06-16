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Общество

Эксперт рассказала, кто может получить повышенную зарплату в июне

Сотрудники, исполнявшие трудовые обязанности 12 июня – в нерабочий праздничный день, когда отмечается День России, – обладают правом на повышенное материальное вознаграждение. Об этом РИА Новости сообщила заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Надежда Черных.

Фото: ПАИ

Как уточнила Черных, норма распространяется на персонал, получающий должностной оклад, а также на работников с почасовой, сдельной формой оплаты и сменным режимом, привлекавшихся к труду в указанную дату.

Базовый принцип компенсации, по её словам, предусматривает выплату как минимум в двойном объёме. При этом локальные нормативные акты конкретного предприятия могут закреплять и более высокие ставки.

Специалист обратила внимание, что сам факт выхода на рабочее место в праздничную дату допускается исключительно при наличии письменного распоряжения нанимателя и письменного согласия работника с этим распоряжением.

Гражданину также предоставлено право отказаться от увеличенной денежной компенсации, выбрав взамен дополнительный день отдыха.

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