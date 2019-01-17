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Экономика

ЦБ спрогнозировал снижение инфляции во втором полугодии

Инфляция в России начнет снижаться со второго полугодия и составит 5-5,5% по итогам 2019 года, говорится в сообщении Центробанка. В первой половине года ожидается временный рост инфляции, связанный в основном с повышением ставки НДС и ослаблением рубля. «Своего максимума годовая инфляция достигнет в весенние месяцы»,— отмечает регулятор.

В декабре 2018 года темпы роста потребительских цен были близки к верхней границе прогноза Банка России. Годовая инфляция, по оценкам ЦБ, составила 4,3%, что близко к верхней границе прогноза (3,9–4,2%), пишет Коммерсант.

Напомним, в декабре совет директоров Центрального банка повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75% годовых. ЦБ подчеркнул, что такое решение носит упреждающий характер — оно должно предотвратить «устойчивое закрепление» инфляции на уровне существенно выше 4%.

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